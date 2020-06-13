Смартфони яких компаній вибирають жінки, а яких – чоловіки: цікаве дослідження

Не секрет, що вподобання чоловіків і жінок щодо різних продуктів нерідко відрізняються. Не є винятком і ринок смартфонів. Попри, що тут відмінності не особливо великі, вони все ж є. І саме їм присвячений звіт 91mobiles.

Дані для звіту взяті з опитувань, але джерело не уточнює деталі. Зазначимо, що воно стосується лише Android-смартфонів. Причому, не всіх марок, які пропонуються на ринку, тож дані не показують реальної ситуації.

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Отже, як виявилося, щонайменше для чотирьох великих брендів смартфонів можна говорити про певну різницю в уподобаннях між чоловіками і жінками.

Зокрема, смартфони Xiaomi і Realme чоловіки купують частіше, ніж жінки, а от з апаратами Samsung і Oppo все навпаки.

Одна з можливих причин цього полягає в тому, що чоловіки більше уваги приділяють конкретним технічним характеристикам, а жінки частіше ласі на інноваційні можливості.

Крім того, чоловіки більше, ніж жінки, віддають перевагу покупці смартфонів онлайн (47,2% проти 41%). Це теж може впливати на статистику, вказану вище.

Ну і останній цікавий пункт – вікові переваги. Як можна бачити, у Xiaomi можна намалювати лінійний графік, де з підвищенням віку інтерес до бренду знижується, а у Samsung ситуація буде зворотною, хоча і з невеликим застереженням у вигляді зниження інтересу після 44 років.

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