Гроші на вітер? Власники OnePlus 8 Pro скаржаться на проблеми з екраном

OnePlus 8 Pro, який нещодавно вийшов, став найдорожчим смартфоном компанії. Він отримав безліч позитивних відгуків від іноземних видань, а його дисплей узагалі був визнаний найкращим за версією авторитетного видання DisplayMate. Але абсолютно несподівано саме з екраном виникли проблеми.

На офіційному форумі OnePlus з'явилося безліч скарг від перших власників нового флагмана, що зіткнулися з різними проблемами, що пов'язані з роботою дисплея.

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Найчастіше користувачі повідомляли про зелений відтінок екрану при відображенні темного фону. За їх словами, проявляється це при зміні яскравості та частоти оновлення. Найбільш помітний дефект на низьких рівнях яскравості і при активних 120 Гц. Дехто з користувачів пов'язує цю проблему з роботою функції зниження мерехтіння (DC Dimming).

Приклади фото, зроблених власниками OnePlus 8 Pro:

Виробник вже повідомив про початок вивчення ситуації. Поки не зрозуміло, чи має ця проблема програмний або апаратний характер.

Відзначимо, що торік у користувачів OnePlus 5 була проблема з ефектом "желе" через встановлений вверх "ногами" екран, а власники OnePlus 7 Pro зіткнулися з фантомними дотиками. В обох випадках компанія виправила помилки програмно.

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