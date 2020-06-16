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Легенда повернулась: HTC представила відразу два нові смартфони
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Після тривалого "затишшя" у релізах тайванська компанія HTC без зайвого медійного шуму випустила відразу дві новинки під управлінням Android 10. В оновлене портфоліо вендора увійшли моделі U20 і доступніший Desire 20 Pro. Обидва пристрої отримали процесори Snapdragon і просунуті камери.
HTC U20 5G отримав 6,8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2400х1800 пікселів. Смартфон побудований на базі мобільної платформи Snapdragon 765G і оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті.
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На тильній стороні пристрою розмістився модуль основної камери, представлений чотирма сенсорами з роздільною здатністю 48, 8 (ширококутна оптика), 2 (макрооб'єктив) і 2 Мп (датчик глибини). В екран пристрою врізана 32-мегапіксельна фронтальна камера.
Як спосіб біометричної авторизації виробник вибрав сканер відбитків пальців, який розмістився на задній кришці гаджета. За автономність моделі відповідає вбудований акумулятор на 5000 мАг. Вартість HTC U20 5G становить $ 640.
Другою новинкою бренду став гаджет під назвою HTC Desire 20 Pro. Модель з 6,5-дюймовим екраном отримала восьмиядерний процесор Snapdragon 665. При цьому смартфон оснащений тим же набором камер і акумулятором, що і у моделі U20 5G. Ще однією особливістю апарату став вбудований накопичувач на 128 ГБ. Смартфон HTC Desire 20 Pro обійдеться покупцям у $ 303.
Дату початку продажів обох новинок виробник оголосить пізніше.
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