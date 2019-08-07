Користувачі OnePlus 7 Pro розкритикували систему оцінок DxOMark

Попри високу оцінку камери OnePlus 7 Pro за версією DxOMark, не всі користувачі флагманського смартфона погодилися з експертами авторитетного ресурсу. Деякі сайти провели власне тестування фотоможливостей смартфона, яке виявило низку недоліків камери амбітного смартфона.

OnePlus 7 Pro отримав потрійну камеру з основним 48-мегапіксельним сенсором Sony і допоміжними датчиками з ультраширококутною і телеоптикою. У рейтингу DxOMark модель набрала 111 балів і посіла друге місце в топі камерофонів. У свою чергу, багато користувачів поскаржилися на проблеми при зйомці і визнали рейтинг пристрою завищеним.

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Сайт Android Authority самостійно протестував можливості камер OnePlus 7 Pro. Фахівці відзначили хороші характеристики експозиції і кольору і, водночас, поганий динамічний діапазон, дивне світіння на деяких знімках, недоліки при зйомці в пейзажному режимі і погану якість знімків в умовах недостатнього освітлення. У результаті камера отримала "середні" 7,74 бала з 10 можливих за версією інтернет-ресурсу.

Топ-менеджер OnePlus Зак Чжан в інтерв'ю ресурсу The Next Web прокоментував ситуацію з невдоволенням користувачів фотоможливостями смартфона.

Коли люди почали купувати пристрій, програмне забезпечення, яке забезпечило нам хороші оцінки, не виправдало їхніх сподівань. Фотографії повинні бути природними і візуально привабливими. Ми не дуже добре впоралися з балансом цих аспектів. Навіть за нашими власними стандартами, камера працює не так, як ми хотіли б. Ми намагаємося поліпшити якість зображень, щоб відповідати кращим зразкам на ринку, – зазначив Чжан.

Журналісти теж не змогли поставити смартфону максимальну оцінку

Він також послався на те, що "компанія ще дуже молода і намагається реалізувати різні підходи, щоб побачити, куди йдуть тенденції мобільного фотографії". За його словами, ситуація з можливостями зйомки гаджетів бренду може змінитися в кращу сторону з імовірним виходом у кінці року моделі OnePlus 7T.

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