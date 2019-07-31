Фанати розкритикували Роберта Дауні-молодшого через рекламу OnePlus 7

Ні для кого не є секретом, що зірки стають амбасадорами різних брендів, рекламуючи їхню продукцію. Втім, не завжди такі "рекламні кампанії" приносять бажаний результат. Он, Роберт Дауні-молодший нещодавно вляпався зі своїм постом, у якому він вихваляє новенький OnePlus 7.

Нагадаємо, що у середині травня стало відомо про те, що голлівудський актор Роберт Дауні-молодший, котрий відомий широкому загалу завдяки ролі Тоні Старка або "Залізної людини" в кінофільмах по всесвіту Marvel, став новим амбасадором та обличчям бренду OnePlus.

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Днями на його офіційній сторінці з'явилася нова рекламна заяву, яка стосується бренду OnePlus:

У OnePlus я навчився дуже важливу річ: ніколи не забувайте про те, що все, що здається передбачуваним, є непередбачуваним.

Усе б нічого, та повідомлення було опубліковане зі смартфона Huawei P30 Pro. Варто додати, що зазвичай сторінки зірок у соціальних мережах ведуть їх помічники, але факт залишається фактом.

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