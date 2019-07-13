Фахівці підрахували собівартість топового смартфона OnePlus 7 Pro

Представлений у середині травня флагманський смартфон OnePlus 7 Pro з практично безрамковим Quad HD-дисплеєм на 90 Гц, надшвидкою пам'яттю UFS 3.0 і висувною фронтальною камерою став найдорожчим апаратом у лінійці виробника. Тепер же з'явилася інформація про вартість компонентів пристрою.

Собівартість смартфона становить $ 324,21. У цю суму не входять витрати на розробку, транспортування та просування пристрою, а сам підрахунок здійснювався винятково за ціною всіх складників, які в ньому використовуються.

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Для порівняння, флагман Samsung Galaxy S10+ обходиться виробнику у $ 420.

Левова частка суми при виробництві OnePlus 7 Pro йде на 6,47-дюймовий AMOLED-дисплей від тієї ж Samsung. Цікаво, що екран для Galaxy S10+ коштує на $ 6,5 дорожче.

Процесор OnePlus 7 Pro оцінений у $ 70. За камеру виробнику доводиться віддавати $ 27,29, 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X обходяться у $ 26, а накопичувач на 128 ГБ коштує $ 20. Всі вищеназвані комплектуючі становлять 2/3 вартості пристрою в виробництві.

На ринок OnePlus 7 Pro поставляється за ціною $ 669 за версію з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Це майже вдвічі більше вартості його комплектуючих. Утім, націнки більших брендів бувають значно соліднішими.

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