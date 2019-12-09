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Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах

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Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах - фото 1

Інсталяція Комедіант, яка виглядає як банан приклеєний скотчем до стіни, викликала бурхливу реакцію в мережі. Користувачі створили сторінку в Instagram під назвою cattelanbanana, де публікують безліч кумедних знімків на цю тему.

Дивна інсталяція італійського художника Мауріціо Кателана викликала активні обговорення в інтернеті. І це надихнуло багатьох на створення смішних мемів на цю тему. Так, користувачі приклеїли за допомогою скотчу до стіни огірок, ананас, сосиску, частину батона, моркву та інші продукти.

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Інші пішли далі, приклеївши до стіни носок, молоток, гаджети і навіть кота. На одному із зображень з'явилася перелякана мавпа, що поїдає банан. Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що в США художник з'їв банан за 120 тисяч доларів.

Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах - фото 373096

Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах - фото 373097

Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах - фото 373098

Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах - фото 373099

Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах - фото 373100

Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах - фото 373101

Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах - фото 373102

Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах - фото 373103

Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах - фото 373104

Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах - фото 373105

Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах - фото 373106

Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах - фото 373107

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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