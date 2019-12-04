Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото)

Талановитий італієць вирішив перетворити звичайний похід в магазин у щось шедевральне. Річ у тому, що він не викидає чеків, а малює на них.

Знайомтесь, Майкл Мочча – молодий художник з Італії, який полюбляє творити не просто на папері, а на чеках. Будь-яка покупка надихає його на створення особливих невеличких малюнків. Від портретів олівцем аж до реплік знаменитих картин - все це можна побачити у його творчості. А деякі роботи Майкла настільки реалістичні, що важко повірити:

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Джерело фото: instagram.com/maicolle.art

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