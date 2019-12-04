Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото)

  • 103
Італієць малює неймовірні картини на чеках - фото 1
Італієць малює неймовірні картини на чеках / instagram.com/maicolle.art

Талановитий італієць вирішив перетворити звичайний похід в магазин у щось шедевральне. Річ у тому, що він не викидає чеків, а малює на них.

Знайомтесь, Майкл Мочча – молодий художник з Італії, який полюбляє творити не просто на папері, а на чеках. Будь-яка покупка надихає його на створення особливих невеличких малюнків. Від портретів олівцем аж до реплік знаменитих картин - все це можна побачити у його творчості. А деякі роботи Майкла настільки реалістичні, що важко повірити:

І ще: У Нідерландах з'явився офіс-конструктор, який можна розібрати і зібрати заново

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372157

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372158

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372159

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372160

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372161

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372162

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372163

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372164

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372165

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372167

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372168

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372166

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372169

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372170

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372171

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372172

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372173

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372174

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372175

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372176

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372177

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372178

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372179

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372180

Молодий італієць ніколи не викидає чеки, і ось для чого (фото) - фото 372181

Джерело фото: instagram.com/maicolle.art

Читайте також: Чоловік провів весь день на озері, щоб зробити ідеальне фото білки, і у нього вийшло

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
  • 28 листопада, 14:21
  • 1338
ТОП 5 смартфонів, які можна вигідно купити у Кіберпонеділок 2019
  • 02 грудня, 12:15
  • 1080
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1925907
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл