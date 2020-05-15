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Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото

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"Подарунок від тітки, який вона зробила своїми руками" - фото 1
"Подарунок від тітки, який вона зробила своїми руками"

Далеко не всі наші речі красиві й естетичні. Але чи замислювалися ви коли-небудь про те, яка ж річ є найпотворнішою у вашому домі? Актор, комік і письменник Гай Келлі поділився фотографією наручного годинника фірми Diesel, що, на його думку, є огидним, та започаткував новий флешмоб.

Тепер користувачі мережі діляться фотографіями речей, які хоч і зберігаються у їхніх домівках, але при цьому мають статус найпотворніших.

Я почну. Це – наручний годинник Diesel, який я випадково виграв на змаганнях, і я ненавиджу його. Він коштує немало, але я ніколи не буду продавати його, тому що у мене більше не буде чогось потворнішого. Будь ласка, зверніть увагу, що моє зап'ястя насправді нормальне, – написав Гай Келлі.

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404245

"О, можете здаватись, я зараз виграю"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404246

"Це лялька моєї свекрухи, але вона не має Твіттера (і смаку)"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404274

"Моя дочка у 5-річному віці ретельно і з любов'ю вибрала це як подарунок для мене. Моя дочка, коли їй виповнилось 12 років: "Мам, що у тебе робить цей гидкий годинник?!"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404248

"Мій син зробив це в дитсадку і показав мені. Тепер я боюся, що скоро мене принесуть в жертву лісовим богам"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404249

"Це Сід. У нього ще є лев'ячий хвіст. Люблю його"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404250

"Найкраще витрачені 4,99 долара в моєму житті"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404251

"Ця картина майже метр завширшки, і вона висить над моїм диваном у вітальні"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404252

"Технічно це власність моєї мами, але ..."

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404253

"Окей, замовкніть, тепер мій зоряний час"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404255

"Просто баночка "маринованих" людей"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404257

"Ми називаємо це злою кішкою з черепашок. Вона, до слова, музична"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404258

"Люблю цього хлопця"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404259

"У дитинстві я зробила це на уроці (я ліпила не сама, а мала спеціальну форму, + мені допомагали). Мені подобається, як смішно і страшно виглядає ця чашка. Я планую посадити в неї штучний сукулент"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404260

"Скарбничка мого друга лякає мене"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404263

"Ця річ належить моїм друзям, і в неї справжні людські зуби. Як я міг не поділитися цим?"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404264

"Це клята картина, яку моя мама замовила для моїх дітей (вони не схожі на ці страшні речі). Я б викинула її, але боюся, що вона повернеться!"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404265

"Це був сувенір із зоопарку Джерсі. Що це за тварина, ймовірно, завжди буде загадкою. Але це найкраще витрачений £ 1 у моєму житті"

Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото - фото 404269

А у вас знайдеться конкурент для цих речей? Діліться власними прикладами!

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Джерело: boredpanda
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