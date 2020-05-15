У США продають накладні груди і м'язи для успішних побачень в Zoom

Американський інтернет-магазин Sportarly почав продавати накладні груди і м'язи для всіх, хто хоче вразити співрозмовника на віртуальному побаченні в Zoom.

Sportarly позиціонує себе як компанія з продажу спортивних і фітнес-товарів, проте на сайті магазину є лише фейкові молочні залози і м'язи. Бюст коштує від 46 до 66 доларів в залежності від розміру, а ось м'язи віддають дешевше – всього за 36 доларів.

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"Віртуальні побачення теж можуть бути незграбними, тому іноді корисно мати якусь деталь, яка б відразу привернула увагу співрозмовника", – зазначено в описі накладних грудей на сайті Sportarly. Більшість відгуків про товари позитивні, і тільки один чоловік висловив невдоволення, тому що його партнерка помітила фейк.

Накладні м'язи доступні тільки в одному універсальному розмірі. Як написали представники магазину, подібний виріб – альтернатива закритим тренажерним залам.

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