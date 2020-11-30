Користувачі мережі розкритикували фото в авто вагітної Емілі Ратажковскі

Свіжий знімок вагітної американської моделі Емілі Ратажковскі не сподобався її підписникам в Instagram. Це юзери дали зрозуміти у коментарях під сміливим кадром красуні.

Так, 29-річна Емілі Ратажковскі опублікувала селфі, на якому вона позує в короткому білому топі з розстебнутою блискавкою в зоні декольте, а також розстебнутих джинсах. Зірка пристебнута ременями безпеки і однією рукою притримує свого вихованця.

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"Животик і моя перша дитина – Коломбо (він заснув в такому положенні)", – підписала вона пост Емілі.

Проте користувачі мережі почали критикувати зовнішній вигляд супермоделі на фото: "Вона виглядає так, ніби її вдарили сковородою по обличчю", "Вона виношує дитину у верхній губі?", "Що з її пупком? Нам ще багато місяців розглядати вагітну Емілі", "Її губи жахливі", – пишуть коментатори.

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