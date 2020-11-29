Дівчина тижня: пишногруда фітоняшка Джозелін Кано, яка заводить своїми формами (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Джозелін Кано, – 29-річна зваблива американська модель, яка спокушає мережу своїми відвертими кадрами.

Пишногруда американська модель та зірка Instagram Джозелін Кано додасть у твій недільний вечір трошки пікантності. Знайомимо тебе з фітоняшкою, яка найбільше відома завдяки своїм сексуальним фотографіям в Instagram.

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Спокуслива фігура і томні карі очі дівчини підкорили серця мільйонів людей в усьому світі. І кількість підписників на сторінку Джозелін в Instagram досягла майже 13 мільйонів. Модель перенесла кілька пластичних операцій, серед яких ринопластика і збільшення грудей. Ходять чутки, що сідниці зірки – результат ін'єкцій.

Але завдяки спокусливому тілу і досконалим формам і Джозелін вдалося привернути увагу редакторів журналів Wheels And Heels, Low Rider, Hot Bike, Import Tuner і Animate. Кано є обличчям бренду Swancoast. Крім того, дівчина погодилася знятися у бікіні для календаря California's Glamour Girls.

Для того, щоб домогтися ідеальної і привабливої фігури, Джозелін сім місяців присвятила наполегливим тренуванням у спортзалі. Модель займалася по 2-3 години шість днів в тиждень. А результатами ділиться зі своїми шанувальниками. І ми вирішили тобі показати найгарячіші знімки нашої сьогоднішньої героїні. Насолоджуйся:

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