Сексуальне шоу: фітнес-блогерка зняла пікантне відео в купальниках (18+)

Популярна блогерка Теммі Хемброу знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через звабливе відео, на якому вона позує у різних купальниках. Тут все ще літо!

26-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде профіль в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, розкішна білявка не лише мотивує інших працювати над собою, а й зовсім не соромиться демонструвати результати своєї роботи у спортзалі.

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І новеньке відео від Теммі це підтверджує, адже на ньому дівчина позує у бікіні та показує свої розкішні форми. Якщо раніше модель і могли запідозрити у фотошопі, то цей ролик змушує відкинути всі подібні припущення. Здається, тренд на худих красунь поступово відходить у минуле.

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