Користувачі мережі назвали ознаки непристойних людей

Один з користувачів платформи Reddit попросив юзерів назвати ознаки невихованих людей. На прохання відгукнулося дуже багато підписників і пост отримав понад 20 тисяч коментарів. Люди писали про речі, на які звертають увагу в найпершу чергу і вважають це непристойним.

Так, наприклад користувач Guyuteharpua вважає невихованими людей, які заходять в ліфт або в громадський транспорт, не дочекавшись, коли звідти вийдуть пасажири.

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Юзер ofbalance, своєю чергою, визнав непристойними тих, хто в ресторанах швидкого обслуговування залишає після себе залишки їжі і сміття, хоча повинні за правилами закладу прибирати за собою.

Також на думку користувачів непристойні люди кричать на обслуговуючий персонал, залишають візок для продуктів на шляху інших покупців, голосно слухають музику в громадських місцях і не притримують двері.

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