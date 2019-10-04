Користь для здоров'я квашеної капусти

Обов'язково включіть у свій раціон харчування восени і взимку квашену капусту. Вона забезпечує організм багатьма вітамінами і мікроелементами, захищає серце і допомагає при схудненні.

Бактерії, які є у квашеній капусті, живлять кишкову флору, сприяють зростанню здорових кишкових бактерій, які у свою чергу нейтралізують шкідливі бактерії. Таким чином посилюється захист організму від застуди та інших інфекцій.

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Забезпечує антиоксидантами. Квашена капуста містить багато вітаміну С, а також вітамін Е і мікроелемент селен: цей "коктейль" посилює здатність організму опиратися інфекціям, а також вільним радикалам, що ушкоджують клітини, які викликають запалення і розвиток раку.

Покращує психічне здоров'я. В процесі ферментації капусти виробляється ацетилхолін, який надає заспокійливу дію на вегетативну нервову систему. Деякі неврологи навіть рекомендують тримісячне лікування квашеною капустою для пацієнтів з депресією.

Квашена капуста

Оздоровлює шкіру. Квашена капуста – найбагатше джерело вітаміну К, завдяки якому покращуються процеси кровотворення і регенерації шкіри. Регулярне вживання квашеної капусти робить шкіру більш красивою.

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