Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Користь для здоров'я квашеної капусти

  • 10
Квашена капуста - фото 1
Квашена капуста / menslife

Обов'язково включіть у свій раціон харчування восени і взимку квашену капусту. Вона забезпечує організм багатьма вітамінами і мікроелементами, захищає серце і допомагає при схудненні.

Бактерії, які є у квашеній капусті, живлять кишкову флору, сприяють зростанню здорових кишкових бактерій, які у свою чергу нейтралізують шкідливі бактерії. Таким чином посилюється захист організму від застуди та інших інфекцій.

І ще: 5 продуктів, які зупинять старіння вашої шкіри

Забезпечує антиоксидантами. Квашена капуста містить багато вітаміну С, а також вітамін Е і мікроелемент селен: цей "коктейль" посилює здатність організму опиратися інфекціям, а також вільним радикалам, що ушкоджують клітини, які викликають запалення і розвиток раку.

Покращує психічне здоров'я. В процесі ферментації капусти виробляється ацетилхолін, який надає заспокійливу дію на вегетативну нервову систему. Деякі неврологи навіть рекомендують тримісячне лікування квашеною капустою для пацієнтів з депресією.

Квашена капуста - фото 359481
Квашена капуста

Оздоровлює шкіру. Квашена капуста – найбагатше джерело вітаміну К, завдяки якому покращуються процеси кровотворення і регенерації шкіри. Регулярне вживання квашеної капусти робить шкіру більш красивою.

Читайте також: Медики рекомендують налягти на ці продукти після гучних святкувань

Джерело: menslife
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Днем вчителя 2019: побажання від учнів і батьків українською
  • 02 жовтня, 17:20
  • 32559
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 140
10 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
  • 02 жовтня, 16:21
  • 604
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради