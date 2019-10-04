5 продуктів, які зупинять старіння вашої шкіри

Фахівці стверджують – ключ до молодості шкіри не в дорогих кремах, а в їжі. Певні продукти, на думку лікарів, можуть зробити вашу шкіру здоровою та молодою. Власне про такі ми й поговоримо далі.

Проведені дослідження доводять, що певні компоненти в деяких продуктах не просто корисні, але й уповільнюють старіння. Додайте до свого раціону ці продукти!

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Чорний шоколад. Хто б міг подумати, що ці ласощі можуть принести користь нашій шкірі? Однак дослідження доводить, що темний шоколад містить флавоніди, які можуть захистити від сонця та забезпечити цілу низку переваг для шкіри. Деякі дослідники вважають, що антиоксиданти, що містяться в темному шоколаді, навіть корисніші для організму, ніж ягоди.

Додайте до раціону чорний шоколад

Зелений чай. Колаген – будівельний матеріал для нашої шкіри. Тому цілком зрозуміло, чому зелений чай – продукт, який може зробити вас молодше. Зелений чай багатий антиоксидантами, і містить більше поліфенолів, ніж будь-який інший продукт. Ці поліфеноли – помічники у виробленні колагену, і допомагають зупинити ознаки старіння.

Кава. Згідно з останніми дослідженнями американського Національного інституту онкології, біологічно активні сполуки, що містяться в каві, можуть допомогти захистити вашу шкіру від меланоми. Проте, тип напою має значення. Фільтрована кава може зменшити злоякісну меланому, але це не стосується розчинної або заварної кави.

Кава корисна для вашого здоров'я

Авокадо. Цей плід багатий високим вмістом вітамінів, клітковини, калію і жирних кислот, і він творить чудеса з вашою шкірою. Жири, якими багатий авокадо, не тільки відновлюють пошкоджену шкіру, але навіть захищають її від сонця.

Помідори. Цей овоч містить багато лікопіну, який вчені вважають корисним при раку передміхурової залози, хворобах серця і навіть знижує ризик інсульту. На думку вчених, вживаючи продукти, багаті на лікопін, з часом можна навіть помітити зменшення глибини зморшок.

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