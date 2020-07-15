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Корисні та маловідомі властивості бананів, які варто знати
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Банани мають вражаючий склад поживних речовин і проявляють цілий спектр корисних властивостей, про які багато хто навіть не здогадується. Наприклад, вони запобігають появі ниркових каменів, покращують стан кісток скелета і функцій серцево-судинної системи. Але і це ще не все!
Один з найдоступніших фруктів, банани, містять фолієву кислоту, бета-каротин, основні вітаміни групи В (рибофлавін, ніацин). Укупі ці поживні речовини, мінерали і вітаміни, зміцнюють організм, підтримують багато його функції, включаючи обмін речовин, імунний захист, травлення, оновлення клітин. Крім того, вони відмінно заповнюють втрачену енергію, і є значно кориснішим перекусом, ніж печиво і шоколадки.
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Корисні властивості бананів
Підвищують імунітет. Фрукти містять кілька сильних антиоксидантів, таких як дофамін і катехіни, що запобігають ушкодженню клітин і появі хронічних захворювань, викликані вільними радикалами. Антиоксиданти зміцнюють імунну систему, стимулюючи вироблення лейкоцитів і пригнічуючи запальні реакції.
Допомагають травленню. Банани покращують перистальтику кишківника завдяки великій кількості харчових волокон, корисних при запорах. Їх харчові волокна забезпечують довгострокове насичення, тим самим перешкоджаючи переїданню, а також непотрібним перекусам між прийомами їжі.
Нормалізують цукор. Плоди містять вітамін B6, який сприяє зниженню ваги і регулює рівень цукру в крові, одночасно знижуючи ризик діабету 2 типу.
Зміцнюють серцево-судинну систему. Банани – відмінне джерело калію, що відіграє важливу роль у контролі артеріального тиску. Як природний міорелаксант, калій розслабляє стінки кровоносних судин і артерій, забезпечуючи безперешкодний потік крові.
Крім того, їх волокна скорочують всмоктування надлишкового цукру і поганого холестерину кишківником, завдяки чому знижується ймовірність розвитку ішемічної серцевої недостатності, інсульту, серцевого нападу.
Зменшують ризик ниркових каменів. Ще одна корисна властивості бананів, про які багато хто навіть не здогадується. Калій, що міститься в них, підтримує активну функцію нирок, запобігаючи накопиченню натрію, який може кристалізуватися у ниркові камені. До того ж мінерал регулює потік рідини в організмі, сприяючи виведенню токсинів і домішок.
Підтримують когнітивне здоров'я. Калій бананів також запобігає пошкодженню клітин мозку, викликане вільними радикалами і здатне знижувати когнітивні функції.
Покращують стан кісток. Банани можуть бути дуже корисні літнім людям – завдяки своєму складу вони покращують поглинання кальцію, яке зменшується з віком, збільшуючи ризик остеопорозу та переломів.
Нормалізують сон. Вживання банана перед сном може допомогти швидше заснути через вміст у ньому магнію і калію – мінералів, які надають розслаблюючу дію.
Банан надзвичайно смачний і корисний. Головне – знати міру.
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