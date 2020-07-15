Корисні та маловідомі властивості бананів, які варто знати

Банани мають вражаючий склад поживних речовин і проявляють цілий спектр корисних властивостей, про які багато хто навіть не здогадується. Наприклад, вони запобігають появі ниркових каменів, покращують стан кісток скелета і функцій серцево-судинної системи. Але і це ще не все!

Один з найдоступніших фруктів, банани, містять фолієву кислоту, бета-каротин, основні вітаміни групи В (рибофлавін, ніацин). Укупі ці поживні речовини, мінерали і вітаміни, зміцнюють організм, підтримують багато його функції, включаючи обмін речовин, імунний захист, травлення, оновлення клітин. Крім того, вони відмінно заповнюють втрачену енергію, і є значно кориснішим перекусом, ніж печиво і шоколадки.

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Корисні властивості бананів

Підвищують імунітет. Фрукти містять кілька сильних антиоксидантів, таких як дофамін і катехіни, що запобігають ушкодженню клітин і появі хронічних захворювань, викликані вільними радикалами. Антиоксиданти зміцнюють імунну систему, стимулюючи вироблення лейкоцитів і пригнічуючи запальні реакції.

Допомагають травленню. Банани покращують перистальтику кишківника завдяки великій кількості харчових волокон, корисних при запорах. Їх харчові волокна забезпечують довгострокове насичення, тим самим перешкоджаючи переїданню, а також непотрібним перекусам між прийомами їжі.

Нормалізують цукор. Плоди містять вітамін B6, який сприяє зниженню ваги і регулює рівень цукру в крові, одночасно знижуючи ризик діабету 2 типу.

Зміцнюють серцево-судинну систему. Банани – відмінне джерело калію, що відіграє важливу роль у контролі артеріального тиску. Як природний міорелаксант, калій розслабляє стінки кровоносних судин і артерій, забезпечуючи безперешкодний потік крові.

Крім того, їх волокна скорочують всмоктування надлишкового цукру і поганого холестерину кишківником, завдяки чому знижується ймовірність розвитку ішемічної серцевої недостатності, інсульту, серцевого нападу.

Банани не лише смачні, а й дуже корисні

Зменшують ризик ниркових каменів. Ще одна корисна властивості бананів, про які багато хто навіть не здогадується. Калій, що міститься в них, підтримує активну функцію нирок, запобігаючи накопиченню натрію, який може кристалізуватися у ниркові камені. До того ж мінерал регулює потік рідини в організмі, сприяючи виведенню токсинів і домішок.

Підтримують когнітивне здоров'я. Калій бананів також запобігає пошкодженню клітин мозку, викликане вільними радикалами і здатне знижувати когнітивні функції.

Покращують стан кісток. Банани можуть бути дуже корисні літнім людям – завдяки своєму складу вони покращують поглинання кальцію, яке зменшується з віком, збільшуючи ризик остеопорозу та переломів.

Нормалізують сон. Вживання банана перед сном може допомогти швидше заснути через вміст у ньому магнію і калію – мінералів, які надають розслаблюючу дію.

Банан надзвичайно смачний і корисний. Головне – знати міру.

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