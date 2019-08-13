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В Укрзалізниці розповіли, що найчастіше крадуть в поїздах

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Що крадуть в поїздах - фото 1
Що крадуть в поїздах / newsone

З початку 2019 року з поїздів Укрзалізниці було вкрадено 6,9 тисячі одиниць інвентарю на суму 400 тисяч гривень. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Найбажанішим об'єктом у залізничних злодіїв є махрові рушники. Ним серйозно поступаються простирадла і наволочки. Так, у компанії повідомили, що не дорахували – 2417 махрових рушників, 957 простирадл, 875 наволочок, 360 чайних ложок, 638 ковдр, 456 підстаканників, 47 подушок і 180 склянок.

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Постіль після себе можна й не збирати, а ось привласнювати її, як і інші речі в поїзді, не можна ні в якому разі, – заявили в Укрзалізниці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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