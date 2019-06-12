Корисні, чи не дуже: експерти поділилися думкою про улюблені супи

Супи корисно їсти для різноманітності та підвищення кількості овочів у раціоні. Але занадто солоні та жирні наваристі супи можуть бути небезпечними для здоров'я. Фахівці вирішили поділитися своїми думками, які стосуються найпопулярніших перших страв!

Ні для кого не буде дивним той факт, що українці шалено обожнюють супи. Втім, не всі вони є корисними. Дізнайтесь, яка страва принесе вам користь, а від якої слід відмовитися.

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Наваристі супи. Супи – це чудовий спосіб добитися різноманітності в раціоні харчування, а також забезпечити організм необхідною йому водою та корисними овочами. Але дієтологи застерігають: потрібно бути обережнішими з наваристими супами. Якщо вибирати наваристий борщ або солянку, краще після цього не їсти більше нічого, інакше можна отримати передозування з калоріями.

Занадто солоні та жирні наваристі супи можуть бути небезпечні навіть для людей з міцним здоров'ям. Саме тому їх варто їсти зрідка, – поділилися думкою експерти.

Чи корисний суп для травлення? Більшість лікарів сходяться на думці, що супи не поліпшують травлення – шлунок сприймає їх як будь-яку іншу їжу. Все з'їдене він за допомогою соків доводить до однорідної кашки.

Чи обов'язково знімати пінку? Багато хто вважає, що пінка, яка з'являється при варінні м'ясного бульйону, містить антибіотики й інші небезпечні речовини, що виходять з м'яса. Але експерти відзначають: така пінка – це просто білок, який згорнувся від високої температури, і він абсолютно ніяк не впливає на ваше здоров'я.

Супи на кістці. Є дані про те, що скелет великої рогатої худоби здатний накопичувати важкі метали. Але вчені констатують, що потенційно шкідливі речовини "занадто щільно вбудовуються в організм тварини" і в бульйон при варінні не потрапляють. До того ж якість м'яса постійно перевіряється.

Супи як антипохмільні ліки. Тут корисними будуть саме жирні калорійні супи. Тому, зазначають експерти, такі супи потрібно сприймати не як частину здорового раціону, а як терапію і, відповідно, їсти лише за потреби, а не постійно.

Якщо ж ви не уявляєте свого життя без супів – віддайте перевагу легким овочевим. Тим паче, що сезон всілякими методами наштовхує нас до цього. Також можна експериментувати, готувавши крем-супи, які чудово насичують організм, не перевантажуючи його нічим зайвим!

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