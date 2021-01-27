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Копію всесвіту Володаря перснів створили за допомогою Lego: вражаюче відео

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Над відтворенням всесвіту Володаря перснів працювали 3 роки - фото 1
Над відтворенням всесвіту Володаря перснів працювали 3 роки

20 січня на YouTube-каналі Книги рекордів Гіннесса з'явилося відео з найбільшою спорудою, побудованою з маленьких кубиків Lego. Робота виконана дитячим музеєм Smaerd Land, розташованим у китайському місті Шеньчжень.

У підписі до відео зазначається, що інсталяція заснована на всесвіту роману Джона Толкіна "Володар перснів" і фільмів по ньому. У споруді відтворені найважливіші місця Середзем'я (Мордор, Гондор, Шир і Рохан) і битви Війни Персня.

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Як повідомляється у ролику, на створення інсталяції, розмір якої становить 191 квадратний метр, команді з 50 дизайнерів і будівельників знадобилося 3 роки та 150 мільйонів кубиків.

Раніше Lego анонсувала свій найбільший асортимент опцій – модель римського Колізею. Конструктор складається з 9 036 деталей. Іграшковий Колізей має параметри 27 см у висоту і 59 см у ширину. Модель повністю повторює основну конструкцію оригінальної будівлі.

"Колізей" випередив за кількістю деталей "Тисячолітній сокіл" з кінофраншизи "Зоряні війни". Модель вигаданого космічного корабля складається з 7 541 деталі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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