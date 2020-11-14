Lego випустила свій найбільший набір: у вас вдома може з'явитися свій Колізей

Колізей з Lego складається з 9 тисяч деталей

Компанія Lego анонсувала свій найбільший асортимент опцій – модель римського Колізею. Конструктор складається з 9 036 деталей. Іграшковий Колізей має параметри 27 см у висоту і 59 см у ширину. Модель повністю повторює основну конструкцію оригінальної будівлі.

"Колізей" випередив за кількістю деталей "Тисячолітній сокіл" з кінофраншизи "Зоряні війни". Модель вигаданого космічного корабля складається з 7 541 деталі.

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Набір надійде у продаж вже 27 листопада, у чорну п'ятницю. Придбати "Колізей" можна буде в магазинах Lego і на офіційному сайті бренду – його вартість складе 550 доларів США.

Раніше Lego випустив набір по "Вулиці Сезам" у рамках лінійки Lego Ideas. Він складається 1367 деталей, які дозволяють відтворити 123 Sesame Street, де протягом десятиліть жили персонажі шоу.

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