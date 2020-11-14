Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Lego випустила свій найбільший набір: у вас вдома може з'явитися свій Колізей

  • 17
Колізей з Lego складається з 9 тисяч деталей - фото 1
Колізей з Lego складається з 9 тисяч деталей

Компанія Lego анонсувала свій найбільший асортимент опцій – модель римського Колізею. Конструктор складається з 9 036 деталей. Іграшковий Колізей має параметри 27 см у висоту і 59 см у ширину. Модель повністю повторює основну конструкцію оригінальної будівлі.

"Колізей" випередив за кількістю деталей "Тисячолітній сокіл" з кінофраншизи "Зоряні війни". Модель вигаданого космічного корабля складається з 7 541 деталі.

Це цікаво: Lego запустила новорічну акцію, яка порадує дітей з незаможних родин

Набір надійде у продаж вже 27 листопада, у чорну п'ятницю. Придбати "Колізей" можна буде в магазинах Lego і на офіційному сайті бренду – його вартість складе 550 доларів США.

Lego випустила свій найбільший набір: у вас вдома може з'явитися свій Колізей - фото 435059
Lego випустила свій найбільший набір: у вас вдома може з'явитися свій Колізей - фото 435060
Lego випустила свій найбільший набір: у вас вдома може з'явитися свій Колізей - фото 435064
Lego випустила свій найбільший набір: у вас вдома може з'явитися свій Колізей - фото 435062
Lego випустила свій найбільший набір: у вас вдома може з'явитися свій Колізей - фото 435063
Lego випустила свій найбільший набір: у вас вдома може з'явитися свій Колізей - фото 435066
Lego випустила свій найбільший набір: у вас вдома може з'явитися свій Колізей - фото 435061
Lego випустила свій найбільший набір: у вас вдома може з'явитися свій Колізей - фото 435058
Lego випустила свій найбільший набір: у вас вдома може з'явитися свій Колізей - фото 435065

Раніше Lego випустив набір по "Вулиці Сезам" у рамках лінійки Lego Ideas. Він складається 1367 деталей, які дозволяють відтворити 123 Sesame Street, де протягом десятиліть жили персонажі шоу.

Читайте також: Lego випустив конструктор з легендарним Cadillac з фільму Мисливці за привидами

Джерело: Lego
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
  • 12 листопада, 18:00
  • 106
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2061
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2639637
Загрузка...
Новини