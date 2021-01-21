Знайдено найстаріший палац Китаю: фотофакт

У провінції Хенань археологи виявили найстаріший на території Китаю палац. Дивіться, як він зберігся!

Древню палацову споруду було знайдено на археологічній ділянці Шуанхуайшу.

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За словами археологів, палац був побудований на високій і щільно утрамбованій земляній платформі площею близько 4300 квадратних метрів. Тут було виявлено фундаменти численних будівель. На західній стороні платформи є прямокутний внутрішній двір, за межами якого, за південною стіною, була розкопана велика площа в 880 квадратних метрів. Інший двір з трьома воротами був розташований на східній стороні ділянки і займав близько 1500 квадратних метрів. На думку фахівців, надалі таке планування використовувалася при будівництві інших палаців Китаю.

Археологічна ділянка, на якій виявлені руїни, належить стародавньому королівству Хелу. Вважається, що воно існувало близько 5300 років тому. На думку археологів, це служить ще одним доказом того, що китайська цивілізація виникла більше 5000 років тому.

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