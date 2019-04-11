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Коноплянка хоче покинути Шальке: у чому причина

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Коноплянка вже обговорив можливий відхід зі своїм агентом - фото 1
Коноплянка вже обговорив можливий відхід зі своїм агентом / T-Online

Український півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка хоче покинути німецький клуб по закінченні цього сезону.

Як повідомляє Bild, Коноплянка незадоволений своїм становищем у команді, оскільки отримує дуже мало ігрового часу.

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Коноплянка вже обговорив можливий відхід зі своїм агентом. Зазначається також, що "Шальке" не буде намагатися його утримати, адже у нього одна з найвищих зарплат в клубі. У нинішньому сезоні Коноплянка провів за "Шальке" 20 матчів, забив 1 м'яч і зробив 2 передачі.

Коноплянка хоче покинути німецький клуб - фото 320570
Коноплянка хоче покинути німецький клуб

Тим часом суперкомп'ютер британського сайту talkSPORT спрогнозував результати поточного розіграшу Ліги Чемпіонів, аж до фіналу. У своєму прогнозі комп'ютер враховував різні фактори: форму команд, склади, попередні результати в турнірі, історичні результати учасників і навіть вплив системи VAR.

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Джерело: ruhr24
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