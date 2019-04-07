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Ліонель Мессі встановив неймовірний рекорд в Іспанії: відео

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Ліонель Мессі новий рекорд - фото 1
Ліонель Мессі новий рекорд / money

Нападник Барселони Ліонель Мессі, взявши участь в матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетіко" (2:0), встановив абсолютний рекорд Прімери.

Так, Ліонель Мессі допоміг каталонцям обіграти мадридський "Атлетіко" з рахунком 2:0 в домашньому матчі 31-го туру іспанської Прімери. Для Мессі ця перемога стала 335-ю в іграх чемпіонату Іспанії.

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Капітан збірної Аргентини став першим футболістом в Іспанії, якому вдалося здобути 335 перемог в елітній національній першості. З цим показником 31-річний Мессі перевершив екс-голкіпера "Реала" Ікера Касільяса (334 перемог).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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