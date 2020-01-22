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Конкурентка Кім Кардашян: блогерка похизувалась пишними формами

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Теммі Хемброу показала апетитні форми - фото 1
Теммі Хемброу показала апетитні форми / instagram.com/tammyhembrow

Популярна модель Теммі Хемброу вже давно прославилась своєю ефектною фігурою та тим, що мотивує жінок займатись своїм тілом. А недавні знімки зірки лише підтверджують, що можна виглядати розкішно не лише з модельними параметрами.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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До того ж, Теммі вже встигли назвати "австралійською Кім Кардашян", адже вона також має розкішну фігуру, яку не соромиться демонструвати ні у житті, ні в соцмережах. Навіть знімки у спортивному костюмі не приховують її форми:

Конкурентка Кім Кардашян: блогерка похизувалась пишними формами - фото 381349

Конкурентка Кім Кардашян: блогерка похизувалась пишними формами - фото 381350

Конкурентка Кім Кардашян: блогерка похизувалась пишними формами - фото 381351

Конкурентка Кім Кардашян: блогерка похизувалась пишними формами - фото 381352

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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