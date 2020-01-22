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Найкрасивіша жінка світу пройшлася подіумом без білизни: пікантне відео
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Американська супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу, вийшла на подіум в піджаку на голе тіло. Коротким відео з показу зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Модель Белла Хадід взяла участь у показі нової колекції французького бренду Alexandre Vauthier. Шоу пройшло на Тижні високої моди в Парижі.
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Красуня з'явилася на публіці в білому брючному костюмі з блискучими смугами. Під піджак зірка не одягла бюстгальтер. Під час дефіле Хадід частково притримувала піджак, щоб не оголити груди.
Лаконічний образ супермоделі доповнювали туфлі-човники, і волосся зібране в акуратний хвіст.
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