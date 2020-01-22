Тіна Кароль спокусливо оголилася на новому пікантному фото

Українська поп-діва та суддя проєкту Голос країни 2020 Тіна Кароль не перестає радувати шанувальників своїми спокусливими образами. Красуня черговий раз з'явитися перед шанувальниками у пікантному образі без білизни.

Зваблива Тіна Кароль на свіжому знімку позує з боку спини. Зірка приміряла оригінальний білий кардиган на ґудзиках. Светр з об'ємними косами застебнутий на спині, а лінія плеча приспущена таким чином, що не важко здогадатися – під нарядом немає білизни.

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Крім цього, гарячий знімок дозволяє помилуватися стрункими ніжками Тіни, які не зміг приховати короткий кардиган. Поп-діва зображена босоніж, сидячи на декоративному білому кубі. Вона прибрала рукою волосся так, що у кадри потрапив і її витончений профіль.

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