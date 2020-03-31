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Карантин Коронавірус

Ведуча новин розплакалася у прямому ефірі через коронавірус: відео

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Телеведуча Хода Котб - фото 1
Телеведуча Хода Котб / today

Американська ведуча випуску новин на телеканалі TODAY Хода Котб розплакалася, коли дізналася, що гравець в американський футбол Дрю Бріс пожертвує на боротьбу з коронавірусом п'ять мільйонів доларів.

Дрю Бріс в інтерв'ю заявив, що він хоче допомогти людям впоратися з пандемією коронавірусу COVID-19 і її наслідками. Телеведуча подякувала спортсменові за його щедрість і сказала, що його пожертвування може мотивувати інших людей вчинити так само.

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"Дрю, ми любимо тебе!" – сказала жінка, після чого не змогла стримати сліз і схлипуючи попросила у глядачів вибачення за це.

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Джерело: youtube
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