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Кому просто необхідно їсти яйця

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Інше дослідження продемонструвало користь горіхів - фото 1
Інше дослідження продемонструвало користь горіхів / Eggs.ca

Згідно з новими дослідженнями, чудовий оздоровчий ефект на здоров'я надає вживання курячих яєць.

Щоденне вживання яєць протягом 12 тижнів значно знижує ймовірність розвитку діабету, при цьому не змінюється рівень холестерину в крові.

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Крім цього, вчені отримали дані про те, що вживання ферментованих молочних продуктів з низьким вмістом жиру сприяє профілактиці колоректального раку у людей у ​​віці від 54 років. Інше дослідження продемонструвало користь горіхів, які допомагають організму нормалізувати рівень цукру в крові і захищають людину від розвитку резистентності до інсуліну.

Також вчені повідомили про те, що підтвердили свої корисні властивості листові овочі і ягоди – їх вживання рекомендується для профілактики хвороби Паркінсона.

Кому просто необхідно їсти яйця - фото 289251
Кому просто необхідно їсти яйця

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Джерело: healthline
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