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5 речей, на яких можна економити щодня
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Для того, щоб не витрачати свої кровні – потрібно навчитися правильно ними користуватися. Радіо МАКСИМУМ розповість, на чому можна зекономити та як це робити так, щоб не складалося відчуття, що ви себе обмежуєте.
До слова, на зекономлені гроші можна сміливо вирушати у відпустку.
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Їжа
Обід на роботі
Як часто ви обідаєте в закладах? Звичайно ж, бізнес-ланчі можуть не надто сильно вдаряти по вашій кишені, але, водночас, ви витрачаєте свої гроші. Привчіть себе до того, що ви берете їжу на роботу з собою. По-перше, ви суттєво економите, адже будь-яка страва, приготована вдома, обійдеться в рази дешевше, аніж у закладі харчування. По-друге, ви будете точно знати, що їсте та не переживати за своє здоров'я.
Похід у супермаркет
Для того, щоб не набирати зайвого у свій візок – вирушайте до крамниці ситими. Це дозволить не кидатися на будь-що, зокрема, харчове сміття. Не забувайте й про те, що список покупок дозволить вам зекономити та не купити те, чого ви не планували.
Перед виходом з дому робіть ревізію. Загляньте до холодильника та комірчини, адже там ви можете виявити свої "нехитрі" запаси. Навіщо ж вам 55-та упаковка спагеті. Можливо, ви просто не любите макарони, але не можете втриматися, щоб не принести з магазину додому нову пачку?
Слідкуйте за знижками. Оці газетки, якими завалюють вашу поштову скриньку, іноді варто читати. Це дозволить зекономити на покупках, адже деякі товари стають суттєво дешевшими.
Транспорт
Якщо ви працюєте не надто далеко від роботи – ходіть пішки, а не катайтесь на громадському транспорті. Це і позитивно вплине на здоров'я, і дозволить трішки зекономити. Якщо ж ви не можете обійтися без транспорту – купіть проїзний, а також забудьте про таксі на випадок "проспав і т.д".
Одяг і техніка
Не кидайтесь на нові колекції та ексклюзивні гаджети. Річ, яка вам сподобалася, можна купити під час сезонного розпродажу з суттєвою, іноді до 90%, знижкою. Стосовно техніки – почекайте кілька місяців: практика показує, що з часом пристрої стають лише дешевшими.
Розваги
Ми не закликаємо вас відмовитися від походів до кінотеатрів та інших місць, де можна розслабитися. Не нехтуйте бонусними картками, ходіть у "день глядача", а також забудьте про прем'єрні перегляди. Якщо ж ідете до клубу потанцювати – танцюйте, а не замовляйте десятки коктейлів.
Спонтанні покупки
Для початку спробуйте порахувати, на що ви витрачаєте свої гроші. Якщо ви зауважите, що надто часто купуєте те, що вам непотрібно – носіть з собою менше грошей. Ця проста порада допоможе вам не здійснювати спонтанні покупки. До слова, навчіться не купувати всілякі дрібниці в інтернеті.
Економія – це не лише про відмову від... це про те, що пора навчитися купувати те, що вам необхідно, а не те, що "колись може знадобитися". Краще витратити зекономлені гроші на подорожі та вивчення нових країн, а не 40-ву пару джинсів і 100500-ту пару милих шкарпеточок.
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