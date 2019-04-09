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Кому особливо корисно пити березовий сік

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Березовий сік сприяє роботі шлунку - фото 1
Березовий сік сприяє роботі шлунку / vokrugsveta

Березовий сік – улюблений багатьма напій. Він містить багато корисних речовин і може допомогти при авітамінозі, а також в цілому зміцнити здоров'я.

Чим такий корисний березовий сік?

Фітонциди. У березовому соку безліч цих речовин, так званих "рослинних антибіотиків". Фітонциди зупиняють ріст і розвиток хвороботворних бактерій і зміцнюють імунітет.

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Допомога шлунку. Березовий сік сприяє роботі шлунку і кишечника, завдяки чому в фітотерапії зарекомендував себе як найкращий засіб для поліпшення обміну речовин. Крім того, він володіє і легким сечогінним засобом, що допомагає боротися з набряками.

Джерело вітамінів і мінералів. У березовому соку містяться солі магнію, натрію, кремнію, калію, кальцію, міді, марганцю, а також заліза та інших мінералів. Також в ньому є аскорбінова кислота і два дуже важливих вітаміни: В6 і В12.

Березовий сік – улюблений багатьма напій - фото 320019
Березовий сік – улюблений багатьма напій

Корисний для шкіри. Завдяки своєму складу березовий сік здавна застосовують в народній косметології. Їм корисно вмиватися, а також очищати шкіру льодом із соку. Вважається, що це чудово допомагає боротися з вуграми та іншими проблемами на шкірі.

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Джерело: lr4.lsm.lv
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