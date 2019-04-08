Лікарі розповіли, наскільки часто треба перевіряти зір

Знайдіть час на те, щоб відвідувати лікаря / PxHere

Якщо ігнорувати стан здоров'я, ваше самопочуття може різко погіршитися в один момент. Тому регулярно потрібно проходити діагностику та усувати можливості розвитку різного роду хвороб. В тому числі, це стосується зору.

Важливо вчасно перевіряти рівень зору, а також проходити повне обстеження очей, щоб попередити виникнення серйозних патологій.

І ще: Чотири речі, які можна більше не робити

Наскільки ж часто потрібно відвідувати кабінет офтальмолога? Варто запам'ятати наступне:

Зір перевіряють відразу після народження, а потім – раз на кілька місяців, щоб усунути можливість наявності вроджених його патологій. У шкільні роки перевірку зору варто робити не рідше, ніж раз на рік, але бажано частіше. Підручники і зошити часто є причиною погіршення стану очей. До сорока років обстеження у офтальмолога варто проходити раз на рік. Після сорока років проходити повну діагностику органів зору потрібно не рідше, ніж раз на півроку. У цьому віці часто починають розвиватися такі патології, як гіперметропія, глаукома і катаракта, і на початкових стадіях їх виявить тільки обстеження. Знайдіть час на те, щоб відвідувати лікаря у зазначені терміни. Також одразу звертайтеся до нього, якщо у вас є якісь скарги на самопочуття ваших очей.

Будьте здорові!

Читайте також: Жінки назвали найнеприємніші риси та вчинки чоловіків