Кому обов'язково варто їсти арахіс

Арахіс не лише допомагає швидко втамувати голод, а й має чимало корисних властивостей. Особливо важливо регулярно вживати арахіс людям цього віку.

Китайські науковці з проекту UniSA організували масштабне дослідження даних про здоров'я 4 822 осіб віком від 55 років, яке показало, що людям у таких роках обов'язково їсти арахіс.

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Річ у тому, що цей горіх допомагає захистити мозок від наслідків старіння, а також позитивно впливає на пам'ять.

"У людей, які регулярно вживали арахіс, показники когнітивних функцій були на 60% кращі, аніж у тих, хто зовсім не вживав горіхів", – пояснюють учені.

Несподіваний ефект пов'язують з протизапальними та антиоксидантними властивостями арахісу. Тому дорослим та людям літнього віку варто не нехтувати цим горіхом у раціоні.

Кому важливо їсти арахіс

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