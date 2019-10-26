Кому не варто робити популярну вправу "планка"

Планка не така вже й безневинна, як може здатися на перший погляд. Попри те, що вправу треба робити лише кілька хвилин, вона може нашкодити навіть професійним спортсменам.

Шкідливе навантаження на хребет

Планку не слід робити відразу після пробудження, оскільки вранці хребці погано сприймають навантаження. Більш того, вправа може спровокувати їх деформацію. Від пробудження до вправи має пройти не менше години.

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Після 9 вечора експерти теж не радять робити планку, бо в цей період хребетні диски стискаються і стають більш вразливими до навантажень.

Ризик появи гіпертонії

Планка передбачає статичне положення тіла. М'язи живота і плечового пояса активно стискаються. В результаті в цих тканинах відтік крові стає слабкішим, і чим довше людина робить вправу, тим сильніше перетискаються капіляри в м'язових тканинах. Через це виникає підвищене навантаження на серце, а органи можуть недоотримувати необхідну кількість крові. Експерти вважають, що людям з вразливим серцем і судинами планка може тільки нашкодити.

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