Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Учені назвали справжній еліксир здоров'я

  • 93
Вишневий сік покращує здоров'я - фото 1
Вишневий сік покращує здоров'я

Науковці розповіли, який напій здатен покращити настрій та здоров'я. Ви здивуєтесь, адже його навіть можна придбати у будь-якому магазині.

Відома дієтолог Sun Baske Кейлі Тодд розповіла про корисні властивості вишневого соку, які здивують. Виявилось, що цей напій можна вважати еліксиром здоров'я, адже він містить чимало корисних речовин.

І ще: ТОП-5 продуктів для красивої усмішки

Відтак, сік вишні здатен запобігати серцевим захворюванням, боротись з безсонням та полегшувати біль.

Недавні дослідження вчених підтвердили, що такий сік ще й покращує настрій та нормалізує роботу внутрішніх органів. Тому дієтолог радить вживати щотижня по 2 склянки соку. Така зміна у раціоні дозволить продовжити сон на 40 хвилин, а також знизити рівень холестерину та допомогти повернути вагу у норму.

Вишневий сік покращує здоров'я - фото 305843
Вишневий сік покращує здоров'я

Читайте також: Найкраща закуска до футболу і пива

Джерело: dailymail.co.uk
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31269
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа