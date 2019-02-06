Учені назвали справжній еліксир здоров'я

Науковці розповіли, який напій здатен покращити настрій та здоров'я. Ви здивуєтесь, адже його навіть можна придбати у будь-якому магазині.

Відома дієтолог Sun Baske Кейлі Тодд розповіла про корисні властивості вишневого соку, які здивують. Виявилось, що цей напій можна вважати еліксиром здоров'я, адже він містить чимало корисних речовин.

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Відтак, сік вишні здатен запобігати серцевим захворюванням, боротись з безсонням та полегшувати біль.

Недавні дослідження вчених підтвердили, що такий сік ще й покращує настрій та нормалізує роботу внутрішніх органів. Тому дієтолог радить вживати щотижня по 2 склянки соку. Така зміна у раціоні дозволить продовжити сон на 40 хвилин, а також знизити рівень холестерину та допомогти повернути вагу у норму.

Вишневий сік покращує здоров'я

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