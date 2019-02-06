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Час усміхатись! Учені виявили несподівані наслідки поганого настрою

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Як поганий настрій впливає на здоров'я - фото 1
Як поганий настрій впливає на здоров'я

Ранок починається не з позитивних думок? Пора це змінювати, адже науковці розповіли про реальні наслідки поганого настрою для організму.

Американські учені з Пенсильванського університету дійшли до висновку, що негативні емоції збільшують ризики запалень та навіть серозних проблем зі здоров'ям. Експерти вважають, що гнів, занепокоєння та депресія призводять до збільшення рівнів маркерів запалення у крові.

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Це підтвердив експеримент за участю понад 200 дорослих людей, які щодня 5 разів заповнювати анкету щодо свого емоційного здоров'я, ділячись всіма емоціями, які переживають. Наприкінці дня у добровольців брали аналіз крові. Це тривало упродовж двох тижнів, а тоді медики дослідили аналізи та анкети піддослідних, щоб оцінити маркери запалення.

Виявилось, що у тих, хто відчував більше негативу, ризики захворіти були значно вищі, аніж у тих людей, які жили хорошими емоціями.

"Ми сподіваємося, що ця робота спонукає вчених включити оцінку психічного стану в дослідження, присвячені вивченню запалення, щоб визначити механізми, що лежать в основі зв'язку психічного здоров'я і запалення", – підсумувала провідний автор дослідження Дженніфер Грехем-Енгеленд.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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