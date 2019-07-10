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Кому не можна їсти найпопулярніший на дієтах фрукт

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Кому не можна їсти грейпфрут - фото 1
Кому не можна їсти грейпфрут

Цей поширених під час дієт фрукт насправді підходить далеко не всім, адже може не лише допомогти позбутись зайвих кілограмів, а й погіршити роботу шлунку. Детальніше читайте далі.

Вважається, що грейпфрут – ідеальний смаколик під час дієт та різноманітних обмежень у раціоні, адже він покращує метаболізм та допомагає втамувати голод. До того ж, багато його не вийде з'їсти. Але цей фрукт можна спокійно вживати не кожному, адже він має цілий перелік протипоказань.

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Річ у тому, що натщесерце грейпфрут погіршує стан шлунку та кишківника, викликаючи біль та запалення слизової оболонки. Тому під час загострення різних кишково-шлункових захворювань, а також тим, у кого підвищена кислотність, краще не вживати цей смаколик.

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Також не варто забувати, що кислотність впливає і на розвиток карієсу, адже робить зуби чутливішими та менш захищеними. Вважається, що захистити свою посмішку від такого впливу допоможе постійне полоскання ротової порожнини після споживання грейпфрутів.

Медики наголошують, що грейпфрут, як і інші цитрусові, несумісні з багатьма медичними препаратами, тому потрібно уважно читати інструкцію та протипоказання, а також не захоплюватись смаколиком перед прийомом таблеток.

Кому не можна їсти грейпфрут - фото 339903

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Джерело: newsyou.info
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