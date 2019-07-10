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Ідеально для ласунів: як правильно вибрати хороший шоколад
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Медики розповіли, як обрати справді хороший шоколад, який не зашкодить фігурі та здоров'ю. Існують доволі прості правила вибору смаколиків.
У Міністерстві охорони здоров'я продовжують ділитись важливою та корисною інформацією для українців, і цього разу не оминули актуальну тему для ласунів. На офіційному сайті МОЗ з'явились прості поради, як обрати хороший шоколад. Якщо дослухатись до рекомендацій медиків, то можна не перейматись про появу зайвих кілограмів, а також проблеми через стрибки цукру в крові.
І ще: Як правильно вживати шоколад і какао: відповідь медиків
Як вибрати шоколад:
- Какао і масла какао майже бути щонайменше 70%. На першому місці у складі мають бути саме ці інгредієнти, а на останньому - цукор.
- Не треба молока. Навіть у чорний шоколад інколи додають білки молока, щоб пом'якшити смак, але це робить смаколик менш корисним. Молочний шоколад не приносить жодної корисні.
- Шоколад має бруднити пальці. Масло какао містить жирні кислоти, тому плавить за температури у 35-37 градусів за Цельсієм. Відтак, шоколадка, яка не плавиться у руках є підробкою. До слова, масло какао не прогорає та не псується, а от насичені жири у поганому шоколаді не тануть і погано впливають на серцево-судинну систему.
- Какао має бути заготовлене без порушення прав людей (fair trade). Про це має бути зазначено на обгортці.
Читайте також: Чому влітку потрібно пити чай
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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