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Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Цей смачний дешевий овоч рятує від зморшок

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Помідор не може бути заміною сонцезахисним кремам - фото 1
Помідор не може бути заміною сонцезахисним кремам / Natasha's Kitchen

Томати насичені косметичними антиоксидантами, які захищають шкіру від шкідливої ​​ультрафіолетової радіації.

Вживання великої кількості помідорів може бути засобом боротьби зі зморшками і навіть раком шкіри, як вважають вчені. Цей овоч насичений антиоксидантом під назвою лікопін, який позбавляє організм від наслідків шкідливої ​​ультрафіолетової радіації.

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Автори дослідження підкреслюють, що помідор не може бути заміною сонцезахисним кремам, але цілком підходить як ще один інструмент захисту від шкідливого сонячного випромінювання.

Томати насичені косметичними антиоксидантами - фото 330049
Томати насичені косметичними антиоксидантами

Вченим також вдалося з'ясувати, що ще один пігмент під назвою лютеїн, який є у шпинаті і калі, демонструє такі ж результати. Дослідники порівняли шкіру 65 людей, розділених на дві групи. У першій учасники отримували добавку під назвою TNC (комплекс томатних нутрієнтів) і плацебо, а в другій лютеїн і плацебо.

Дослідження показало, що у людей, які не отримували лікопін або лютеїн, спостерігалася підвищена експресія певних індикаторів генів, пов'язаних з утворенням зморшок і запальних процесів.

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Джерело: startsat60
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