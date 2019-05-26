Цей смачний дешевий овоч рятує від зморшок

Томати насичені косметичними антиоксидантами, які захищають шкіру від шкідливої ​​ультрафіолетової радіації.

Вживання великої кількості помідорів може бути засобом боротьби зі зморшками і навіть раком шкіри, як вважають вчені. Цей овоч насичений антиоксидантом під назвою лікопін, який позбавляє організм від наслідків шкідливої ​​ультрафіолетової радіації.

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Автори дослідження підкреслюють, що помідор не може бути заміною сонцезахисним кремам, але цілком підходить як ще один інструмент захисту від шкідливого сонячного випромінювання.

Томати насичені косметичними антиоксидантами

Вченим також вдалося з'ясувати, що ще один пігмент під назвою лютеїн, який є у шпинаті і калі, демонструє такі ж результати. Дослідники порівняли шкіру 65 людей, розділених на дві групи. У першій учасники отримували добавку під назвою TNC (комплекс томатних нутрієнтів) і плацебо, а в другій лютеїн і плацебо.

Дослідження показало, що у людей, які не отримували лікопін або лютеїн, спостерігалася підвищена експресія певних індикаторів генів, пов'язаних з утворенням зморшок і запальних процесів.

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