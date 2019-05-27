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Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Цим людям не варто робити розвантажувальні дні

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Розвантажувальні дні – це не дні голодування - фото 1
Розвантажувальні дні – це не дні голодування / howmade

Як правильно проводити розвантажувальні дні. Стало відомо, кому протипоказано голодування.

Експерти рекомендують всім, хто худне, а також тим, хто просто стежить за своїм здоров'ям і зовнішністю раз на тиждень-два влаштовувати розвантажувальні дні.

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Розвантажувальні дні – це не дні голодування. Це можливість для організму перейти на новий графік харчування, спалити жири і позбутися токсинів. Але незбалансованість раціону і вживання тільки одного продукту – кефір, яблука банани або каші, – може викликати загострення недуг. Особливо це загрожує тим, хто страждає хворобами печінки або нирок, а також при цукровому діабеті.

Крім того, одноденні обмеження в їжі можуть нашкодити під час вагітності та годування груддю. Також протипоказані розвантаження при хронічних захворюваннях під час їх загострення, при хворобах печінки і проблемах з нирками. Важливо пам'ятати, що при розвантажувальних днях протипоказаний алкоголь, сіль, цукор, спеції і будь-які соуси.

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