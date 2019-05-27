Що принесуть, якщо прибрати з Біг Маку всі інгредієнти?

Як гадаєте, якщо видалити всі інгредієнти з Біг Маку, то дадуть порожню коробочку? Чи можна замовити Біг Мак, що складається з однієї котлети або тільки з соусу? Дізнаймось!

Спочатку на ваше замовлення наліплять спеціальну етикетку: "без заправки, без біфштекса, без сиру". Що ж залишиться всередині? Чи можна додати стільки котлет, щоб кришка коробочки не змогла закритися або прибрати взагалі все, щоб на тацю поставити було нічого?

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Прибрати абсолютно ВСІ інгредієнти не вийде. Булку ніяк не видалити. Тобто отримати просто порожню коробку не вдасться. Тоді видаляємо максимум: соус, цибулю, м'ясо, огірок, сир і салат. Хлопець на кухні спокійно збере і передасть наш гамбургер.

Як і слід було очікувати, всередині буде просто обсмажена хрустка булочка. Дуже дорога хрустка булочка. Хто спеціально буде купувати в Маці три скибочки хліба? Не можемо уявити варіант, щоб це якось можна було з користю застосувати... Просто пустощі!

Таке можна з'їсти, хіба якщо сидиш на дієті

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