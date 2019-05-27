На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Що принесуть, якщо прибрати з Біг Маку всі інгредієнти?
-
- 13
Як гадаєте, якщо видалити всі інгредієнти з Біг Маку, то дадуть порожню коробочку? Чи можна замовити Біг Мак, що складається з однієї котлети або тільки з соусу? Дізнаймось!
Спочатку на ваше замовлення наліплять спеціальну етикетку: "без заправки, без біфштекса, без сиру". Що ж залишиться всередині? Чи можна додати стільки котлет, щоб кришка коробочки не змогла закритися або прибрати взагалі все, щоб на тацю поставити було нічого?
І ще: McDonald’s змінить склад бургерів
Прибрати абсолютно ВСІ інгредієнти не вийде. Булку ніяк не видалити. Тобто отримати просто порожню коробку не вдасться. Тоді видаляємо максимум: соус, цибулю, м'ясо, огірок, сир і салат. Хлопець на кухні спокійно збере і передасть наш гамбургер.
Як і слід було очікувати, всередині буде просто обсмажена хрустка булочка. Дуже дорога хрустка булочка. Хто спеціально буде купувати в Маці три скибочки хліба? Не можемо уявити варіант, щоб це якось можна було з користю застосувати... Просто пустощі!
Читайте також: McDonald’s запустив сервіс доставки їжі: як замовити та скільки коштує
-
19:19У скільки обійшлося весілля Насті Каменських і Потапа
-
18:51Що принесуть, якщо прибрати з Біг Маку всі інгредієнти?
-
18:35Реакція акторів Гри престолів на фінал: емоційне відео
-
18:16У Львові відгримів грандіозний концерт гурту АНТИТІЛА: як це було
-
18:00Гороскоп на 28 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:47Леся Нікітюк у відвертій сукні захопила мережу
-
17:23Гра престолів 8 сезон 7 серія: сюжет і спойлери
-
17:10Цим людям не варто робити розвантажувальні дні
-
16:45Актор Кварталу 95 вирішив балотуватися в Раду
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша данка Хелена Крістенсен (18+)
-
15:55Вчені засумніватися у негативному впливі соцмереж
-
15:30Ярмоленко розповів, як в Англії відреагували на перемогу Зеленського
-
15:16Як корисно поєднувати продукти, щоб було смачно
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:51Відео з сексуальною Джіджі Хадід стало хітом
-
14:36Зірка Гри престолів отримав головну роль у фільмі Marvel
-
14:18Ігроманія та емоційне вигорання: у ВООЗ оновили список хвороб
-
13:49Партія Слуга народу обиратиме кандидатів в інтернеті
-
13:19Розкішна модель Victoria's Secret показала ідеальне тіло: фото
-
12:52Названо важливу умову продуктивності жінок та чоловіків
-
12:23У Зеленського назвали нового голову партії Слуга народу
-
11:50Літо наближається: погода 28 травня в Україні
-
11:21Сучасна Барбі: сестра Кім Кардашян розбурхала Instagram
-
10:52Голос Діти 5: юний грузин вразив українців неймовірним голосом (відео)
-
18:16У Львові відгримів грандіозний концерт гурту АНТИТІЛА: як це було
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша данка Хелена Крістенсен (18+)
-
14:18Ігроманія та емоційне вигорання: у ВООЗ оновили список хвороб
-
12:23У Зеленського назвали нового голову партії Слуга народу
-
10:52Голос Діти 5: юний грузин вразив українців неймовірним голосом (відео)
-
08:52Голос Діти 5 сезон 1 випуск: найкращі виступи, які не залишать байдужим
- 26 травня
-
21:2027 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:50Рідкісні картини, намальовані знаменитостями
-
17:25Дівчина тижня: екзотична модель Сі-Джей Майлз, яка заводить мережу своїми формами (18+)
-
14:20Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи
-
12:19Зеленський поцілував Кошового у лисину на Лізі сміху: знову розлютив українців
-
09:51Популярна музика: нові пісні тижня, які змусять усміхатися
- 25 травня
-
21:24Зірковий Happy End: Весілля Насті Каменських і Потапа, а також фінал Холостяка
-
18:51Як просто очистити пам'ять на iPhone: інструкція
-
16:42Радянські мультфільми, які шокують своєю відвертістю (18+)
-
11:22Сучасна рок-музика: нові альтернативні треки тижня
-
09:22День міста Києва 2019: програма святкування і безкоштовні концерти
- 24 травня
-
23:05Холостяк 2019: оголошена переможниця проекту
-
18:40Дебют України на Євробаченні: як виступив Пономарьов 16 років тому
-
16:00ТЕСТ: як добре ти знаєш географію?
-
14:16Тест: Який ти сусід
-
11:50Європейський день сусідів: анекдоти, приколи та жарти
-
07:00Картинки з Останнім дзвоником 2019: листівки і відкритки для вітання
- 23 травня
-
21:25Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло
-
18:21Фільм Мумія через 20 років: як змінилися улюблені актори