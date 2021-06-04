Компанії, що спонсорують Олімпійські ігри в Токіо, знову запропонували їх перенести

Кілька японських компаній, які виступають спонсорами майбутніх літніх Олімпійських ігор у Токіо, запропонували ще раз їх перенести. Серед причин – бажання забезпечити високу відвідуваність заходу (це стосується в основному іноземців).

Також, як і раніше, їх лякає висока кількість заражень на COVID-19, низький темп вакцинації та критика з боку мешканців Японії, пише Interfax.

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"Я не думаю, що наша пропозиція вплине на організаторів, оскільки вони, здається, сповнені рішучості почати змагання 24 липня. Однак, з нашої точки зору, є сенс провести Олімпіаду тоді, коли більше людей буде вакциновано, погода стане більш прохолодною і, можливо, японці стануть менше противитися проведення заходу", – розповідає представник одного зі спонсорів.

Зазначимо, що Олімпійські ігри в Токіо підтримують 47 місцевих компаній. Наразі вони вклали у спортивний захід понад 3 мільярди доларів.

Нагадаємо, у лютому Міжнародний Олімпійський комітет представив правила поведінки для гостей змагань. Їм дозволили підтримувати спортсменів оплесками, але заборонили співати, обніматися і кричати.

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