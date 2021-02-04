Гостям Олімпійських ігор дозволили плескати, але заборонили кричати та співати

Організатори літніх Олімпійських ігор у Токіо, які повинні пройти з 23 липня по 8 серпня, опублікували правила поведінки для гостей майбутніх змагань. Більшість з них продиктовані необхідністю дотримання коронавірусних обмежень.

Так, глядачам Олімпійських ігор потрібно буде надати двотижневий план своїх пересувань. Їм дозволено підтримувати спортсменів оплесками, а от співати та кричати не рекомендується.

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Також Міжнародний олімпійський комітет рекомендує уникати громадського транспорту та фізичних контактів, наприклад обіймів.

Ми попросили гостей надати детальний план своїх дій – чому? Не тому, що ми хочемо обмежити їх свободу, а тому, що ми повинні знати, що всі заходи проходять у безпечному режимі, і якщо щось трапиться, ми повинні відслідкувати контакти та всіх інформувати, – зазначив виконавчий директор МОК Крістофер Дубі.



Гостей просять уникати громадського транспорту та фізичних контактів

Порушення правил загрожує забороною на відвідування Олімпіади.

Нагадаємо, у кінці січня влада Японії повідомила про те, що вони не розглядають можливість скасування Олімпійських ігор у цьому році.

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