Понад 6 мільйонів: "Яремчук: Незрівнянний світ краси" за 2 тижні зібрав неймовірну суму

Касові збори фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси" за майже два тижні прем’єрного прокату вже сягнули 6 098 292 гривень, загалом продали 38 486 квитків.

Про це FILM.UA Distribution повідомляє у Facebook.

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Режисером фільму став Артем Григорян. Ідею та продюсування стрічки взяла на себе Марія Яремчук, донька Назарія Яремчука. До його виходу вона також спродюсувала альбом каверів на головні хіти свого батька – RE: Yaremchuk. Загалом до платівки увійшло 11 треків.

Стрічка розкриває не лише історію Яремчука, а й показує культурну атмосферу 1970-1980-х років в Україні. Упродовж стрічки поміж сюжетних ліній звучить закадровий голос, який схожий на голос самого Яремчука.

Прийшов час поділитися результатами другого прокатного вікенду стрічки "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Касові збори склали 6 098 292 грн, а кількість проданих квитків становить 38 486! – йдеться у дописі.

У компанії наголосили, що прокат триває, і закликали "продовжувати досліджувати історію легенди української попсцени в кінотеатрах вашого міста".

Нагадаємо, що 8 серпня на екрани кінотеатрів вийшов документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Стрічка розповідає про становлення співака, який зробив важливий внесок у розвиток вітчизняної музичної культури, і передає культурну атмосферу 1970-1980-х років в Україні.

Над фільмом команда працювала майже три роки, через повномасштабне вторгнення зупиняли виробництво, що й затримало його дебют. За перші дні прокату фільм зібрав майже 1,9 мільйона гривень.

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