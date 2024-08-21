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Понад 6 мільйонів: "Яремчук: Незрівнянний світ краси" за 2 тижні зібрав неймовірну суму
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Касові збори фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси" за майже два тижні прем’єрного прокату вже сягнули 6 098 292 гривень, загалом продали 38 486 квитків.
Про це FILM.UA Distribution повідомляє у Facebook.
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Режисером фільму став Артем Григорян. Ідею та продюсування стрічки взяла на себе Марія Яремчук, донька Назарія Яремчука. До його виходу вона також спродюсувала альбом каверів на головні хіти свого батька – RE: Yaremchuk. Загалом до платівки увійшло 11 треків.
Стрічка розкриває не лише історію Яремчука, а й показує культурну атмосферу 1970-1980-х років в Україні. Упродовж стрічки поміж сюжетних ліній звучить закадровий голос, який схожий на голос самого Яремчука.
Прийшов час поділитися результатами другого прокатного вікенду стрічки "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Касові збори склали 6 098 292 грн, а кількість проданих квитків становить 38 486! – йдеться у дописі.
У компанії наголосили, що прокат триває, і закликали "продовжувати досліджувати історію легенди української попсцени в кінотеатрах вашого міста".
Нагадаємо, що 8 серпня на екрани кінотеатрів вийшов документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Стрічка розповідає про становлення співака, який зробив важливий внесок у розвиток вітчизняної музичної культури, і передає культурну атмосферу 1970-1980-х років в Україні.
Над фільмом команда працювала майже три роки, через повномасштабне вторгнення зупиняли виробництво, що й затримало його дебют. За перші дні прокату фільм зібрав майже 1,9 мільйона гривень.
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