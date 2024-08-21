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Коппола показав новий трейлер "Мегаполісу" і пройшовся по критиках своїх фільмів
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У мережу виклали трейлер фантастичної епопеї "Мегалополіс" від легендарного режисера Френсіса Форда Копполи. Нагадаймо, що він відкрито критикує недоброзичливі відгуки про його попередні шедеври, що нині вважаються класикою світового кіно.
Трейлер розпочинається з голосу за кадром, який нагадує, що "справжнього генія часто не розуміють". У супроводі цих слів на екрані з'являються уривки з критичних рецензій на такі відомі роботи Копполи, як "Хрещений батько", "Апокаліпсис сьогодні" та "Дракула", пише ITC.
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Оповідач також зазначає: "Один режисер завжди випереджав свій час". Попри таку заяву, новий фільм отримав змішані відгуки критиків і наразі має лише 53% на Rotten Tomatoes.
Сюжет "Мегалополісу" обертається навколо архітектора Цезаря Катіліни (його грає Адам Драйвер), який конфліктує з Франкліном Цицероном (Джанкарло Еспозіто), консервативним мером і батьком його коханої Джулії Цицерон (Наталі Еммануель), щодо того, як відбудувати Новий Рим після катастрофи. У стрічці також знялися Наталі Еммануель, Обрі Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоуренс Фішберн, Талія Шайр, Джейсон Шварцман, Кетрін Хантер, Грейс ВандерВаал, Хлоя Файнман, Джеймс Ремар, Д. Б. Суїні та Дастін Хоффман.
Мегаполіс: дивіться онлайн трейлер фільму Копполи
Фільм, за деякими даними, обійшовся в $120 мільйонів і був повністю профінансований самим Копполою. Режисер працював над сценарієм ще з 1983 року і зміг реалізувати свій задум, продавши значну частину свого виноробного бізнесу.
Під час Каннського кінофестивалю Коппола поділився своїми думками про стан сучасної кіноіндустрії, зазначивши, що вона все більше стає підпорядкованою фінансовим зобов’язанням, а не творчому процесу.
"Я боюся, що кіноіндустрія стала більшою мірою справою людей, яких наймають для виконання боргових зобов'язань, оскільки студії у великих, великих боргах. І робота полягає не стільки в тому, щоб знімати хороші фільми, скільки в тому, щоб вони виплачували свої боргові зобов'язання. Очевидно, що нові компанії, такі як Amazon, Apple і Microsoft, мають багато грошей, тож може бути, що студій, які ми знали так довго, деяких чудових, більше не буде тут у майбутньому", – сказав Коппола.
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Українські глядачі зможуть побачити "Мегалополіс" вже з 26 вересня в кінотеатрах.
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