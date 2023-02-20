Компанія Meta запустить платну верифікацію для Facebook та Instagram

Meta Verified надасть синій значок разом із кількома іншими перевагами користувачам, включаючи покращену видимість, захист від видавання себе за іншу особу, пріоритетну підтримку клієнтів тощо.

Платна підписка коштуватиме 14,99 долара на місяць для мобільних пристроїв і 11,99 для вебверсії, пише The Verge.

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За допомогою платної підписки можна буде підтвердити свій обліковий запис, маючи офіційне посвідчення особи, й отримати додатковий захист. Функція має почати роботу в Австралії та Новій Зеландії, потім – в інших країнах.

Щоб отримати обліковий запис Meta Verified, треба бути повнолітнім і відповідати "мінімальним вимогам до активності". Користувачі, крім платної підписки, отримають ексклюзивні наліпки для Stories і Reels, а також цифрову валюту, яку можна використовувати, щоби дати "чайові" творцям у Facebook.

Така пропозиція дуже нагадує версію Twitter Blue Ілона Маска за 8 доларів на місяць.

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