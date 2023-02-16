Заява про шлюб та розмитнення авто – якими ще послугами можна буде скористатися у Дії

Кожен другий українець отримує держпослуги через Дію. Зовсім скоро з'являться нові послуги, які повинні полегшити життя українцям.

Новину повідомили на офіційному Telegram-каналі Мінцифри.

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Сьогодні застосунком користуються понад 18,7 млн людей.

Зрозуміло, що до повномасштабного вторгнення ми не планували деякі послуги, які вже доступні в Дії. Але час і виклики вносять зміни. Зараз у роботі десятки нових сервісів, які поступово будуть у застосунку. Частина з них проходить бета-тестування. Наша команда доопрацьовує всі деталі й уже найближчим часом послугами зможуть скористатися мільйони українців", – розповів Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації України виданню "Обозреватель".

Отже, 5 послуг, які незабаром з'являться в Дії:

​Заява на шлюб

"До появи послуги в Дії українці мають іти до ДРАЦСу, подавати заяву, потім сплачувати держмито й із квитанцією повертатися до установи. На порталі це все буде доступно онлайн. Хтось один із партнерів може заповнити заяву в Дії, а інший підписати її електронним підписом".

Заміна посвідчення водія

"Зараз ми працюємо над тим, щоб повернути заміну посвідчення водія в Дію. До того ж удосконалюємо послугу, щоб замінити права можна було не лише з ID-карткою, а й із закордонним паспортом чи посвідкою на постійне або тимчасове проживання для іноземців. Також важливе оновлення — отримати права можна у форматі digital first. Тобто користуватися лише цифровим аналогом без пластикового посвідчення".

Скасування належного користувача

"Уже понад 87 тисяч разів користувачі пошерили техпаспорт, щоб він з’явився у застосунку Дія родича чи знайомого. Тепер працюємо над тим, щоб у Дії була можливість скасувати належного користувача. Це зможе зробити як власник авто, так й ініціювати сам належний користувач".

Витяг про несудимість

"Якщо ваші дані є у відповідних реєстрах, отримати витяг у Дії зможете протягом кількох хвилин. Уся необхідна інформація підтягнеться автоматично й нічого не потрібно вводити вручну".

Судові рішення

"У липні внесли зміни до Закону "Про судоустрій та статус суддів", щоб ви отримували важливу судову інформацію в застосунку. Зараз тестуємо судові рішення в Дії. Не потрібно буде ходити до суду, щоб дізнатися рішення судової справи. Отримати відповідний документ зможете в кілька кліків. До того ж він підписаний електронним підписом судді й має таку саму юридичну силу, що й паперовий документ. Це звільняє вас від поїздок у держустанови й годинних черг".

Розмитнення авто

"Дії потрібно буде ввести всього три характеристики: рік виготовлення авто, тип двигуна, його об'єм або потужність. Далі система автоматично розрахує вартість розмитнення. На відміну від чинної зараз формули, вартість авто не враховуватиметься. Тож цим не зможуть зловживати ні митники, ні люди. Це заощадить кошти й час тисячам українців, а українську митницю зробить антикорупційною та прозорою".

Також додали, що команда працює над десятками нових послуг, зокрема — перереєстрацією авто в Дії, електронним нотаріатом, сервісами для юридичних осіб, документами про освіту в застосунку, перезапуском реєстрації місця проживання.

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