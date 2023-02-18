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Instagram запускає нову функцію чатів під назвою "Канали"

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Instagram запускає нову функцію чатів під назвою "Канали" - фото 1

У цей час нововведення тестують серед обмеженого кола користувачів соцмережі у США. Для всіх інших Instagram пропонує запуск протягом найближчих місяців.

Генеральний директор META Марк Цукерберг анонсував, що Instagram запускає нову функцію під назвою "Канали", повідомляє Радіо Максимум з посиланням на Join TechCrunch+.

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Раніше користувачі зазвичай публікували сториз, щоб поділитися новинами та оновленнями зі своїми підписниками, але тепер у них є можливість використовувати прямий спосіб взаємодії зі своїми шанувальниками. Ця функція також дозволятиме користувачам отримувати відгуки та рекламувати свій контент.

Канали в Instagram схожі на те, що пропонує Telegram, але ці прив'язані до сторінки в соцмережі. Щоб приєднатися до нього, потрібно бути підписаним на автора.

У таких каналах можна буде публікувати:

  • текстові пости
  • зображення
  • відео
  • голосові повідомлення
  • опитування.
Instagram запускає нову функцію чатів під назвою 'Канали' - фото 520011

З часом розробники планують також додати підтримку спільних публікацій, сеанси у форматі запитання-відповідь та інше

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