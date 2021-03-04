Компанія купила картину Бенксі та спалила її: тепер це предмет цифрового мистецтва

Компанія Injective Protocol, яка спеціалізується на блокчейні, купила роботу анонімного художника Бенксі та зробила з неї віртуальний актив – невзаємозамінними токен (NFT). Для цього картину спалили в прямому ефірі акаунту BurntBanksy у твітері.

Ініціатори ідеї купили картину "Morons (White)" за 95 тисяч доларів у нью-йоркській галереї Taglialatella. У комплекті йшов підпис Бенксі та сертифікат Pest Control (служби з боротьби зі шкідниками) – єдиної організації, яка може підтвердити авторство вуличного художника.

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Усього існує 500 копій "Morons (White)". На ній зображений аукціон витворів мистецтва у чорно-білих кольорах. Taglialatella Gallery в Нью-Йорку підтвердила, що в січні роботу продали. Про те, що картину знищать, представники галереї не знали.

За словами виконавчого директора Injective Protocol Мірзи Уддін, цифрове мистецтво тільки недавно набрало популярність. Тому їх перформанс став першим великим випадком, коли фізичний твір мистецтва перетворили на унікальний цифровий актив.

"Ми розглядаємо цю вогняну подію як вираз самого мистецтва. Ми спеціально вибрали твір Бенксі, оскільки раніше він знищив один зі своїх творів на аукціоні", – заявив Уддін.

Бенксі знищив свою картину "Дівчинка з повітряною кулею" у жовтні 2018 року. Художник опублікував на своєму інстаграмі відео, на якому показав, як встановив подрібнювач паперу у раму. Робота самознищилася відразу після того, як її продали на аукціоні за 1,4 мільйона доларів.

За останній місяць на торги виставили щонайменше чотири предмети цифрового мистецтва. Художник Кріс Торрес продав гіфку з гри Nyan Cat приблизно за 500 тисяч доларів, а дизайнер з Аргентини створив колекцію віртуальної меблів, які пішли з молотка за 450 тисяч доларів. Крім того, на аукціонах з'явилися віртуальні роботи співачки Граймс і діджитал-художника Майка Вінкельмана.

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