Нове графіті Бенксі з'явилося на стіні в'язниці

На будівлі Редінгської в'язниці в англійському графстві Беркшир з'явилося нове графіті, яке, як вважають, створив анонімний вуличний художник Бенксі. Митець поки не підтвердив авторство, однак робота виконана в характерному для нього стилі.

На високій цегляній стіні, яка оточує тюремний двір, зображено чоловіка у смугастій арештантській робі, який здійснює втечу. Він спускається на землю по мотузці, сплетеної з простирадл, остання з яких заправлена ​​в друкарську машинку і покрита щільними рядками.

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Примітно, що робота виконана в характерному для Бенксі стилі, проте сам художник поки не підтвердив своє авторство.

Будівля в'язниці середини XIX століття є пам'ятником архітектури вікторіанської епохи і пустує з 2013 року. Британський уряд не зміг знайти для нього покупців і поки не погоджується на пропозиції перетворити його в культурний центр.

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